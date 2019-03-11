أخبار النادي الأهلي الأحد 10-3-2019

شهد يوم الأحد الموافق 10 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها مران الفريق الأول لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.وجاءت الأخبار كالآتي: