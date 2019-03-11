أخبار النادي الأهلي الأحد 10-3-2019

شهد يوم الأحد الموافق 10 - 3 - 2019، عددا من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي، أبرزها مران الفريق الأول لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.
وجاءت الأخبار كالآتي:
الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لشراء تذاكر مباراة شبيبة الساورة
https://www.elbalad.news/3735714
وفد طبي صيني متخصص في علاج العظام والتأهيل يزور النادي الأهلي
https://www.elbalad.news/3735575
لاعب الأهلي يفوز ببرونزية بطولة أمريكا للسباحة
https://www.elbalad.news/3735457
نجم الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة من فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3735395
رؤوف عبد القادر: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات
https://www.elbalad.news/3735355
شباب الأهلي بدون راحة استعدادًا لمواجهة الزمالك
https://www.elbalad.news/3735086
راحة من التدريبات للاعبي الأهلي..غدا
https://www.elbalad.news/3734911
الأهلي يشيد بدور السفير المصري في الكونغو
https://www.elbalad.news/3734907
وجاءت الأخبار كالآتي:
الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لشراء تذاكر مباراة شبيبة الساورة
https://www.elbalad.news/3735714
وفد طبي صيني متخصص في علاج العظام والتأهيل يزور النادي الأهلي
https://www.elbalad.news/3735575
لاعب الأهلي يفوز ببرونزية بطولة أمريكا للسباحة
https://www.elbalad.news/3735457
نجم الأهلي يوجه رسالة لـ جماهير الفريق عقب الهزيمة من فيتا كلوب
https://www.elbalad.news/3735395
رؤوف عبد القادر: الأهلي جاهز لتنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات
https://www.elbalad.news/3735355
شباب الأهلي بدون راحة استعدادًا لمواجهة الزمالك
https://www.elbalad.news/3735086
راحة من التدريبات للاعبي الأهلي..غدا
https://www.elbalad.news/3734911
الأهلي يشيد بدور السفير المصري في الكونغو
https://www.elbalad.news/3734907