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مرأة

طريقة للف ورق العنب في 3 ثوان

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:29 ص
صدى البلد
ريهام قدري
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي طريقة فريدة لِلف أوراق العنب، الذي يعتبر امرا صعبا علي العديد من السيدات في عمل ورق العنب.

وفي التفاصيل نجد أن الطريقة تقضي بوضع كيس من النيلون تحت كل ورقة قبل لفها.

الطريقة :
وضع كيس نيلون ثم وضع ورقة العنب ووضع الحشوة وثني اطراف ورقة العنب وثني الكيس وسحب بالعكس من تحت ورقة العنب وبالتالي سيتم لفه بأسرع وقت.

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