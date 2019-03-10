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رياضة

إسماعيل يوسف لـ لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا: مستنيين 3 نقاط

الأحد 10/مارس/2019 - 11:43 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
محمد بدران
هنأ إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك، الفريق بعد فوزه على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب "يوسف"، عبر صفحته بموقع "تويتر"، "‏‏‏مبروووووك لجمهورنا العظيم نتيجه واداء. وتصدر المجموعه وللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي مليون مبرووك وكلنا مستنين الثلاث نقاط من المباراة الجايه هتجيبوها ان شاءالله لاعبيه الزمالك رجاله ".

وبهذه النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتليتكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتليتكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.

إسماعيل يوسف لـ لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا: مستنيين 3 نقاط

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