أديب معلقا على فرح هندي تكلف 100 مليون: أكيد عمرو دياب مش فاضي

عرض الإعلامي عمرو أديب ، "مقطع فيديو"، يبرز فرحا هنديا لنجل أغنى رجل في الهند بتكلفة تخطت أكثر من 100 مليون دولار.





وأضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر" ، ان هذا الرجل من أغنى 15 رجلا ، علي مستوى العالم معقبا : "مش عارف جاب مين في الفرح ، عمرو دياب اكيد مش فاضي".



وتابع : "احنا هنا بنعمل فرح ، ونتكلم ونقول ده كان جايب حمو بيكا تعالو اتفرجوا ".

