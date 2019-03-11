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أديب معلقا على فرح هندي تكلف 100 مليون: أكيد عمرو دياب مش فاضي

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:34 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
عرض الإعلامي عمرو أديب ، "مقطع فيديو"، يبرز فرحا هنديا لنجل أغنى رجل في الهند بتكلفة تخطت أكثر من 100 مليون دولار.


وأضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر" ، ان هذا الرجل من أغنى 15 رجلا ، علي مستوى العالم معقبا : "مش عارف جاب مين في الفرح ، عمرو دياب اكيد مش فاضي".

وتابع : "احنا هنا بنعمل فرح ، ونتكلم ونقول ده كان جايب حمو بيكا تعالو اتفرجوا ".

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