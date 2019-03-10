أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على جورماهيا

كشف السويسري "جروس" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن أداء فريقه في مباراة جورماهيا في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية والتي فاز فيها الأبيض برباعية.





وشدد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، على أن الفريق استحق الفوز وتصدر المجموعة، مضيفًا: "قدمنا مباراة كبيرة إلا أن هناك مواجهة أقوى تنتظرنا بالجزائر أمام نصر حسين داي نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلالها للصعود لدور الثمانية".





وأوضح المدير الفني، أن الفريق نجح في فرض سيطرته على مجريات الأمور وحقق فوزًا مستحقًا، وسيلعب للفوز أمام بطل الجزائر في المباراة المقبلة.





ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 8 نقاط في حين يتوقف رصيد جورماهيا عند 6 نقاط يحتل المركز الأخير، في حين يأتي بترو أتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.