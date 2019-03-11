نظر محاكمة 8 شرطيين بتهمة تعذيب محتجز في الهرم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، اليوم محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الهرم .



وطلب فى بداية الجلسة دفاع المتهمين الثالث والسادس ردّ هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد نصر.



والمتهمون في القضية رقم 6545 لسنة 2017 هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.



وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفي" عثر عليها مقتولة، وسرقة مصوغاتها الذهبية من داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها "الشاب المتوفى" بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة.



وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة خلال مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.