أول قرار من الزمالك تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز على جورماهيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية.





يأتي قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



