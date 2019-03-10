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رياضة

أول قرار من الزمالك تجاه لاعبي الفريق بعد الفوز على جورماهيا

الأحد 10/مارس/2019 - 11:51 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية.

يأتي قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى الجزائر يوم الجمعة المقبل لمواجهة نصر حسين داي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 8 نقاط في حين يتوقف رصيد جورماهيا عند 6 نقاط يحتل المركز الأخير، في حين يأتي بترو أتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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