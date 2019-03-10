الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. فيديو

قال الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس اتحاد كرة القدم إن إدارة النادى الأهلى قررت وقف مستحقات اللاعبين حتى يتمكن الفريق من الصعود إلى دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.



وأضاف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت أنه يحلم أن يرى الأهلى متوجًا بدورى أبطال أفريقيا والزمالك متوجًا بالكونفدرالية.



وأشار زاهر إلى أنه تمت مشادة بين ناصر ماهر والسولية فى غرفة الملابس عقب الهزيمة من فيتا كلوب بعد تحميل ناصر ماهر مسئولية الهزيمة الأخيرة.