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رياضة

اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن شكوى قدمت من نادي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. 

وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، إنه لم يطلع على الشكوى لكنه يعتقد بنسبة كبيرة أن الزمالك قدم شكوى خلال هذه الأيام. 

وأشار عبد الغني إلى أن الشكاوى يختص بها لجنة الشكاوى والمقترحات في اتحاد الكرة وتعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان في الجبلاية ولها قراراتها الصارمة التي تتخذها نحو كل أزمة.

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