اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو

كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن شكوى قدمت من نادي الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، إنه لم يطلع على الشكوى لكنه يعتقد بنسبة كبيرة أن الزمالك قدم شكوى خلال هذه الأيام.



