صحيفة تركية تكشف أسباب تمسك أنقرة بامتلاك منظومة إس 400

كشفت صحيفة ستار التركية، عن أسباب تمسك النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان بشراء منظومة إس 400 من روسيا، رغم ما يتردد عن فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب هذا الأمر.





وكان أول سبب وراء التمسك التركي بالمنظومة هو أن أنقرة تقع تحت تهديد الصواريخ البالستية، ومنذ بداية الحرب في سوريا كانت هناك حاجة ماسة لامتلاك أنظمة صواريخ دفاع جوي خاصة بها، وجراء عدم دعم حلف شمال الأطلسي وعدم نصبه أنظمة صواريخ الدفاع الجوي بتركيا، تأكد لأنقرة أن عليها البحث عن بديل.





وثانيا، ترى تركيا أن صواريخ الدفاع الجوي بالنسبة لها أولوية، وفي بحثها عن الدول التي تمتلك مثل هذه الأنظمة وجدت أن الرد الروسي كان بالنسبة لها مواتيًا ومقنعًا.





ثالثا، تعد أنظمة أس 400 من الصواريخ الأكثر دقة وجودة، فهي مصممة على الرد بقوة على هجمات الطائرات الهجومية والاستطلاع، وهجمات الصواريخ البالستية. كما أن لهذه النوعية من الصواريخ القدرة على مهاجمة أهداف مختلفة وعلى مسافات متنوعة.





رابعا، فضلت تركيا في عام 2013 وقبله كعضو في الناتو الحصول على الصواريخ الأمريكية، لكن واشنطن قابلت تلك الرغبة بشيء من البرود، قبل أن يتم نصب صواريخ باتريوت في 2013، لكن تركيا لم تكن تريد الصواريخ فقط، بل رغبت في الحصول على أنظمة التصنيع وخصائص التشغيل كذلك. لكن واشنطن لم تعر تلك الرغبة أي اهتمام ولم تتفاعل مع أنقرة في ذلك، بل إن واشنطن وافقت على توريد الصواريخ لتركيا لكن مقابل مبالغ مالية باهظة.



