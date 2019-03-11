هنا طهران.. لماذا يذهب روحاني إلى العراق؟.. إيران تستعرض نفوذها العسكري والسياسي والتجاري في بغداد.. بلاد الرافدين بين المطرقة الأمريكية والتبعية الإيرانية

* برهم صالح: لن نتخلى عن طهران..ولن نكون جزءا من العقوبات

* روحاني قد يستخدم كارت السيستاني في لعبة السياسة الداخلية * ظريف عن الزيارة: بداية تاريخية





يبدأ الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الإثنين زيارة لثلاثة أيام إلى العراق، والتي تحظى باهتمام شديد بالنسبة لطهران، خاصة مع إعلان بغداد دعمها لإيران أمام العقوبات الأمريكية.





وبحسب قناة "دويتشه فيله" الألمانية، تركز زيارة روحاني على التجارة، وتبعث إشارة إلى واشنطن مفادها أن إيران لديها خيارات إقليمية يمكن استخدامها ضد حملة الضغط الأمريكية.





وأضافت أن زيارة روحاني الرسمية الأولى إلى العراق، والتي وصفها وزير خارجيته محمد جواد ظريف بأنها "بداية تاريخية" في العلاقات بين البلدين .





وترتكز الزيارة في المقام الأول على التجارة والاستثمار في وقت تكافح فيه طهران ضد العزلة الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة من خلال العقوبات، بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018.





كما يسعى روحاني إلى توجيه رسالة استعراض لقوته الاقتصادية الإقليمية ونفوذ بلاده السياسي والعسكري في العراق.





وعلى العكس تماما مما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته المقتضبة، التي استغرقت نحو 4 ساعات فقط للقاعدة الجوية الأمريكية في العراق خلال عيد الميلاد، حيث لم يلتق الممثلين السياسيين الرئيسيين للبلاد، يتوجه روحاني على رأس وفد سياسي وتجاري كبير.





وسيلتقي روحاني الرئيس العراقي برهام صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومن المرجح أيضا أن يلتقي بعض الحلفاء من الشيعة مثل نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، وهادي العامر قائد وحدات "الحشد الشعبي شبه العسكري والمدعومة من إيران، وزعيم حركة الحكمة الوطنية عمار الحكيم.





وأشارت القناة إلى أن زيارة روحاني جاءت بعد سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى بين المسئولين الإيرانيين والعراقيين في الأشهر الأخيرة.





وتكهن الإعلام الإيراني بأن روحاني قد يحظى بلقاء مع "آية الله العظمى" علي السيستاني، الزعيم الروحي للشيعة العراقيين، والذي يبلغ من العمر 88 عاما.





وتقول التقارير الإعلامية الإيرانية إن لقاء مثل هذا من شأنه منح روحاني قاعدة جماهيرية إضافية، وتعزيز مكانته بين المنتقدين المتشددين في الداخل.





الملف التجاري للزيارة:





لا عجب في أن يأتي العراق ثانيا بعد الصين كأكبر شريك تجاري لإيران، حيث يبلغ حجم التجارة الثنائية 12 مليار دولار في السنة، وهو عدد تسعى البلدان لزيادته إلى 20 مليار دولار، كما يعتمد العراق بشدة على استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران.





فيما منحت الولايات المتحدة بغداد إعفاءات مؤقتة من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز الطبيعي الإيراني والكهرباء، وذلك بسبب مخاوف من أن يؤدي العجز إلى مزيد من الاضطرابات مثل التي ضربت البصرة ومدن أخرى في الصيف الماضي.





وقال حميد رضا عزيزي، الأستاذ المساعد للدراسات الإقليمية في جامعة شهيد بهشتي في طهران: "تدرك إيران جيدا الضغوط الأمريكية على متن سياستها لمضاعفة الضغوط على إيران، ولكنها تدرك أيضًا أنه نظرًا لمستوى الترابط بين الجانبين، فإن العراق ليس مستعدًا بعد للامتثال الكامل للولايات المتحدة.





وأضاف أن "إيران تريد البناء على فرصة الإعفاءات من العقوبات، وبتعزيز المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية مع العراق وتعزيز مستوى الاعتماد المتبادل، يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة لإقناع العراق بتغيير مساره فيما يتعلق بإيران".





ومن جانبه، تعهد الرئيس برهم صالح بأن العراق لن يكون جزءا من منظومة الحظر ضد إيران "لا شك أننا سنتأثر باجراءات الحظر، لكننا لن نكون جزءا منها بالتأكيد".





إيران الأقوى نفوذا في العراق





تنظر طهران إلى الوجود العسكري الأمريكي على عتبتها في العراق كتهديد وتحدي لنفوذها في بغداد، المعتقد الذي دعمه ترامب عندما قال إن على الولايات المتحدة الحفاظ على وجود عسكري لها في العراق لمراقبة إيران، القول الذي أثار غضب مسئولي كلا من العراق وإيران.





وتقول القناة إن إيران تتمتع بنفوذ في العراق من خلال بصمتها الاقتصادية وعلاقاتها الواسعة مكع المجموعات والتكتلات السياسية في العراق والمليشيات الشيعية والنخب.





وقالت إيما سكاي التي عملت مستشارة سياسية للجيش الأمريكي وهي الان في جامعة "ييل"، إن إيران هي القوة الخارجية الاكثر نفوذا في العراق. والميليشيات الشيعية هي جزء مهم من النفوذ الإيراني في العراق. لكنها تعمل أيضًا على تقويض شرعية الدولة العراقية خاصة من خلال استخدامها للترهيب من أجل مكاسب سياسية واقتصادية.





وعن وجهة نظر بغداد، أضافت: "يسعى العراق إلى موازنة علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران من خلال عدم إثارة غضب الأولى أو استفزاز الثانية".





وأكدت القناة أن من يدير سئون السياسة الأمنية الإيرانية في العراق والمنطقة هو الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري،، وأن إدارة روحاني تلعب دورا غير مباشر.





فيما يشير عزيزي إلى أن العلاقات الأمنية بين إيران والعراق يمكن أن تتعرض للتهديد إذا لم يتم تعزيزها بالسلطة الناعمة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.







