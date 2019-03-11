وزير الثقافة تفتتح مسرحي العرائس والطليعة بعد إعادة تأهيلهما والغد والعائم أوائل أبريل

فى خطوة جديدة للثقافة المصرية على درب التنوير تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مسرحى العرائس والطليعة بعد اعادة تأهيلهما وفق نظم الحماية المدنية الحديثة وذلك مساء الثلاثاء 12 مارس بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى واسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مع عدد من قيادات وزارة الثقافة.





قالت عبد الدايم إن مسرحى العرائس والطليعة يشكلان جزء هام من تاريخ ابو الفنون فى مصر حيث شهدا ميلاد اعمال خالدة نجحت فى تشكيل وجدان الشعب، مضيفة أن اعادة تشغيلهما وانضمامها لمنظومة الابداع يعد اثراءً للبنية الثقافية ، واشارت انه تم اعداد برنامج متميز يضم عروضًا تعمل على تحقيق اهداف المجتمع الرامية الى مواجهة الفكر المتطرف وتطوير الوعى وبناء الانسان ، ونوهت انه جارى وضع اللمسات النهائية لافتتاح مسرحى الطليعة والغد تمهيدًا لافتتاحهما اوائل شهر ابريل القادم.



