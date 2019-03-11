محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو

أعرب محمد صلاح نجم الزمالك الأسبق، عن سعادته بفوز الزمالك جورماهيا.



وقال صلاح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين والجهاز الفني قبل المباراة وراء فوز الزمالك فى مباراة اليوم.



وأضاف أن هناك تغييرا كاملا فى أداء اللاعبين الذي سيطر الحماس عليهم عكس مواجهة جورماهيا.



وتمنى صلاح من اتحاد الكرة أن يساعد الزمالك فى تأجيل مواجهة الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب.



واختتم سعادته بتعاون الجميع من إدارة وجمهور ولاعبين من أجل الإبداع وتحقيق الفوز.

