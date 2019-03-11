شاروبيم: نعمل على تخفيف حدة أزمة المرور بالحلول العلمية.. صور

قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية منذ قليل بجولة في مدينة المنصورة تفقد خلالها مرسى الأتوبيس النهري بجزيرة الورد وابدي عدد من الملاحظات على التشطيبات النهائية للمرسى وفي مقدمتها نظام مكافحة الحريق الخاص بالمرسى.



وقال شاروبيم إننا أوشكنا على الانتهاء من المراسي الأربعة على نيل المنصورة وبدأنا في إقامة مرسيان على نيل مدينة طلخا ليصل عدد المراسي إلى ستة في المرحلة الأولى من الأتوبيس النهري الذي يعد الأول خارج القاهرة والثاني في مصر كلها.



وواصل المحافظ جولته في ميدان المحطة وتفقد خلالها الحركة المرورية في الميدان واستمع إلى شرح عن تصورات المسئولين في المرور عن تخفيف حدة الازدحام المروري بشارع المحطة والشوارع المؤدية إليه.



وقال شاروبيم إن أزمة المرور في المنصورة تشكل أولوية لدينا ووضعنا حلولا علمية للحد منها وهذا ما يلمسه أبناء مدينة المنصورة خلال الفترة القليلة القادمة واضاف ان التحويلات المرورية التي تم تنفيذها مؤخرًا ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة ونالت رضا عدد كبير من المواطنين.