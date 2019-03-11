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محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجامعات جنوب الصعيد

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:29 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن المؤتمر العلمي الأول لجامعات جنوب الصعيد والذي سوف ينطلق فعاليات اليوم الاثنين 11 مارس في محافظة الأقصر تحت عنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد "، يهدف الي رسم خريطة التنمية المستدامة المستقبلية للاقليم، وفتح افاق جديدة نحو تأسيس تكتل تنموي يخطو بمصر بخطوات ثابتة نحو تحقيق خريطة التنمية المستدامة 2030 والتي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها.

وأضاف عزيز ان المؤتمر والذي ستستمر فعالياته 3 ايام، ينطلق بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اضافة الي محافظي الأقصر وسوهاج وقنا والوادي الجديد، وبمشاركة 3 رؤساء جامعات جنوب الوادي، اسوان، الوادي الجديد بجانب رئيس جامعة سوهاج، موضحا ان من بين المشاركين رئيس اكاديمية البحث العلمي، و نقيب العلميين والعديد من الشخصيات العامة .

وقال الدكتور محمد توفيق مقرر المؤتمر ان من اهم الاهداف التي يسعي إليها المؤتمر وضع دليل للمشروعات التنموية المستقبلية في محافظات جنوب الصعيد، و تصميم خريطة الكترونية للتنمية في مختلف القطاعات، مشيرا الي ان المؤتمر يلعب دور هام في وضع حلول غير نمطية للتحديات التي تواجه التنمية في القطاعات المختلفة في المحافظات، وايجاد مصادر للتمويل غير نمطية لدعم المشروعات المستهدفة .

وأضاف توفيق ان المؤتمر اتاح فرصة لشباب الجامعات المنظمة في المشاركة في فعاليات المؤتمر لكونهم الفئة العمرية المستهدفة للمؤتمر الي جانب المشاركة في وضع رؤية مستقبلية لتنمية الإقليم.

يذكر ان المحاور الرئيسية للمؤتمر، وضع حلول ابتكارية للتحديات التنموية الراهنة والتي تواجه المناطق الصناعية، ومناطق الاستصلاح الزراعي، مثل الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، ومحور آخر خاص بالرؤي الجديدة لتنمية عدة قطاعات منها القطاع الزراعي والحيواني، والتعديني والصناعي والقطاع الحرفي والتراثي والقطاع الترويحي والسياحي، اضافة الي القطاع الخدمي والثقافي والقطاع الاجتماعي، وكذلك محور آليات جديدة لاستثمار الموارد  المتاحة والكامنة من الموارد الطبيعية "الزراعية، الصناعية" والطاقات البشرية، اضافة الي محور التنمية غير النمطية، بالإضافة الي آليات تمويل و تسويق المشروعات التنموية والقدرات البشرية في جنوب الصعيد وتسويق المشروعات التنموية وإنتاجها وتسويق القدرات البشرية.

ويبلغ عدد الباحثين المشاركين بالمؤتمر 180 باحثا منهم عراقيين وسودانيين وجزائريين وسعوديين، ونحو 20 شركة  ومالا يقل عن 100 مستمع.

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