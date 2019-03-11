ريال مدريد يقلب تأخره أمام بلد الوليد إلى فوز كبير برباعية في الليجا ..فيديو

تمكن فريق نادي ريال مدريد، من تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الأخير لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.





أحرز أصحاب الأرض، ريال مدريد، الهدف الأول في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب أنور محمد، بعد إهدار ركلة جزاء وتسجيل هدفين ملغيين بداعي التسلل، ولكن اللوس بلانكوس نجحوا في العودة، حيث عادل المدافع الفرنسي رافاييل فاران الكفة في الدقيقة 34، ثم أضاف بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ثم بعد 8 دقائق عاد ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ضربة رأسية.





وقبل نهاية المباراة عزز مودريتش، تقدم فريقه بالهدف الرابع.





وتعرض اللاعب البرازيلي كاسيميرو للطرد بالورقة الصفراء الثانية في الدقيقة 80.



