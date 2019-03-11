مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

تحدث كريم الزاوي مدرب شبيبة الساورة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال الزاوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مجموعة صعبة يتواجد فيها فريق القرن وتضم فريق كبير آخر مثل فيتا وأيضًا سيمبا".



وتابع: "قدمنا مباريات جيدة دفعتنا لتصدر المجموعة، وباذن الله بنفس المنوال سنتخطى دور المجموعات، لم نتوقع في البداية أن تتصدر المجموعة قبل انطلاق هذا الدور ولكن كنا واثقين من تقديم مباريات جيدة تشرف الكرة الجزائرية".



واستكمل مدرب الساورة "مباراة الأهلي ستكون من 90 دقيقة، سنواجه فريقا كبيرا واللقاء سيكون حاسم".



واختتم تصريحاته: "إصابة حارس الأهلي في مباراة فيتا كلوب أربكت حسابات الفريق المصري ولكن الأهلي قدم مباراة على مستوى عالِ".

