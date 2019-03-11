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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومحافظة القاهرة.. اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:41 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
يشهد مقر قصر الزعفران بجامعة عين شمس صباح اليوم الإثنين الموافق 11 من مارس الجاري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة و جامعة عين شمس، وذلك في تمام العاشرة صباحًا.

وقال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن البروتوكول يأتي تفعيلًا لمبادرة المجلس الأعلى للجامعات ( صنايعية مصر)، وذلك في مجال التدريب و تأهيل الشباب الجامعي.

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