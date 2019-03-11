بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومحافظة القاهرة.. اليوم

يشهد مقر قصر الزعفران بجامعة عين شمس صباح اليوم الإثنين الموافق 11 من مارس الجاري توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة و جامعة عين شمس، وذلك في تمام العاشرة صباحًا.



وقال الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن البروتوكول يأتي تفعيلًا لمبادرة المجلس الأعلى للجامعات ( صنايعية مصر)، وذلك في مجال التدريب و تأهيل الشباب الجامعي.