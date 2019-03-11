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عمرو أديب يشيد بقرار استبعاد موظفة مركز الكبد بالشرقية.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:24 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
حسام الحارتي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار مركز الكبد بالزقازيق باستعباد موظفة استقبال المواطنين بعد تداول فيديو أثناء معاملة المواطنين بشكل غير أدمي قائلا: "قرار صائب".

ووجه خلال تقديمه ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الشكر الى الدولة المصرية ووزارة الصحة، والمواطنة التي قامت بتصوير الفيديو قائلا: "بلد تهتم بأبنائها".

وتابع: "مش كل الموظفين كده، بس في موظفين مفتريين"، موضحا أن المعاملة داخل مركز الكبد بالزقايقة الآن أصبحت علي أعلي مستوي معقبا : "الدولة تقوم بدفع الملايين من أجل القضاء علي فيروس سي".

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عمرو أديب يشيد بقرار استبعاد موظفة مركز الكبد بالشرقية.. فيديو

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