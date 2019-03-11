24 مجالا تتولى أكاديمية البحث دعمها علميا في مصر

تسعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا طبقا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030- إلى التعاون مع باقي مؤسسات الدولة على تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع ودعم المنظومة الكاملة للابتكار والثقافة العلمية من خلال مجموعة جديدة ومبتكرة من البرامج التي تتناسب مع مهام الأكاديمية ورسالتها وإمكانياتها الفنية والمادية.



ويعد من أهم أدوات الأكاديمية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية قطاعات المجالس النوعية والعلاقات العلمية والثقافية والتنمية التكنولوجية ومكتب براءات الاختراع وجهاز تنمية الابتكار والشبكة القومية للمعلومات ومراكز البحوث الإقليمية ومركز الأجهزة العلمية والإعلام والتوثيق العلمي.



وتوجد حزمة من البرامج والمبادرات مثل: الشبكات العلمية والتحالفات التكنولوجية – الحاضنات التكنولوجية - مكاتب نقل التكنولوجيا - المبادرات والمشروعات والحملات القومية - جسور التنمية - جامعة الطفل - أكاديمية الشباب - القاهرة تبتكر (المعرض والبرنامج التليفزيوني) - مجلة العلم - كتب الثقافة العلمية - طبق فكرتك - بنك الابتكار المصري - دعم مشروعات التخرج - علماء الجيل القادم - المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار - رالي القاهرة الدولي للسيارات الكهربية محلية الصنع - تدويل المجلات العلمية - تمكين المرأة - مسرع الأعمال 101 – المكتب المصري الصيني لنقل التكنولوجيا - مركز الحوسبة السحابية ومعالجة البيانات الكبيرة.



كما يوجد هناك 24 مجالا وبرنامجا تدعم من خلالها الأكاديمية البحث العلمى فى مصر وهي:



1. برنامج النهوض بإنتاج الغذاء



2. متلازمة البيئة والطاقة المياه



3. برنامج الصحة والدواء



4. تنمية أقاليم مصر الحدودية وبحوث التنمية الإقليمية



5. برنامج تعميق التصنيع المحلي



6. برنامج علوم الصدارة والتكنولوجيات البازغة



7. المسابقة الوطنية لتصميم وتصنيع سيارة كهربية



8. الشبكات العلمية القومية



9. برنامج جسور التنمية



10. برنامج التحالفات التكنولوجية



11. البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (انطلاق)



12. برنامج تمكين رائدة أعمال WomenUp



13. مسرع الأعمال 101



14. نوادي ريادة الأعمال



15. بنك الابتكار المصري



16. معرض القاهرة الدولي للابتكار



17. برنامج طبق فكرتك



18. برنامج الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي



19. برنامج النهوض بالفنون والآداب ودعم صناعة السياحة



20. جامعة الطفل



21. مشروعات التخرج



22. برنامج التعليم الفني



23. علماء الجيل القادم



24. أكاديمية الشباب المصرية للعلوم

