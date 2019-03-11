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محافظات

الوادي الجديد تواصل فعاليات برنامج أهل مصر

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:34 ص
الوادي الجديد تواصل
الوادي الجديد تواصل فعاليات برنامج أهل مصر
منصور ابوالعلمين
أكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، استمرار فعاليات برنامج "أهل مصر"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وتستهدف من خلاله تدريب وتوعية شباب المحافظات الحدودية بالاستراتيجيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأوضح شوقي، في بيان صحفي، أن البرنامج يشمل تنفيذ ندوات تثقيفية ولقاءات مفتوحة ورحلات للشباب، مشيرا إلي أنه تم تنفيذ اللقاء الأول بمركز الخارجة وسيتم تنفيذ أربع لقاءات أخرى، بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط وباريس.

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