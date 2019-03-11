طبيب المصري: حالة سينبوري مطمئنة واحتمالية لحاقه بمباراة سموحة كبيرة

أكد الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تحسن حالة البوركينابي سعيدو سينبري نجم خط وسط الفريق وذلك بعد عدة أيام من بدء برنامجه التأهيلي لعلاجه من إصابته بكدمة قوية في عظمة الشظية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري والتي جمعته الأحد الماضي بنظيره طلائع الجيش.





وأضاف أن هناك احتمالية كبيرة للحاق اللاعب بمباراة سموحة المقبلة والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس، مشيرًا إلى أن اللاعب سيواصل برنامجه التأهيلي خلال معسكر الفريق الذي سيقام بالاسماعيلية اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سموحة.