شاهد .. حادث تصادم بالقرب من موكب ترامب

تداولت وسائل إعلام أمريكية لحظة تصادم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية على طريق سريع بولاية ألاباما الأمريكية، وذلك تزامنًا مع مرور موكب الرئيس دونالد ترامب.



ورصدت الكاميرات حادث سيارة خرجت عن سيطرة قائدها، مما أسفر عن اصطدامها في الحاجز الذي يقسم الطريق السريع، وذلك بالتزامن مع مرور موكب ترامب المكون من السيارات سوداء اللون.



وتمكن أحد المارة كان يوثق لحظة مرور سيارات الدفع الرباعي التي تقل الرئيس الأمريكي، من التقاط المقطع، دون أن يدركوا أن حادثا سيقع.







