هاني أبوريدة رئيسا للجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن إسناد منصب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد العربي إلى المهندس هانى أبوريدة رئيس الاتحاد المصرى.





جاء ذلك استنادا إلى النجاحات التي حققها أبوريدة لدى رئاسته للجبلاية سواء فيما يتعلق بنتائج المنتخبات والقيمة التسويقية ودوره البارز فى استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.



