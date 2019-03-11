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رياضة

راحة سلبية للاعبي المصري اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:50 ص
راحة سلبية للاعبي
راحة سلبية للاعبي المصري اليوم
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق الودية التي جمعته بشقيقه المريخ البورسعيدي.

وانتهت بفوز المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق الاسماعيلية ظهر غد الثلاثاء وذلك استعدادًا لملاقاة نظيره فريق سموحة وهي المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري العام.

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