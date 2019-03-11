ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

المعارض القطري خالد الهيل: نظام تميم سيسقط قريبا

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:20 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قال المعارض القطري البارز، خالد الهيل، اليوم الإثنين، إن نظام أمير قطر، تميم بن حمد، سوف سيسقط قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيكون تصرفات الدوحة سواء احتضان ورعاية الإرهاب وفضيحة بنك باركليز القطري وانتهاكات حقوق العمالة والتنكيل بالمعارضين. 

وأضاف الهيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لم يطو ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الآن ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطو ملف الاختراق والتطفل القطري غير المشروع ، ملف الإرهاب ومازالت قطر مدانة، الملف الحقوقي وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد أبناء قطر ، كأس العالم لن يقام في قطر، وللحديث بقية وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا".

وتابع: "تميم يعتقد أنه سينجو فقط لأن شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبيه تأتيه من جهاز أمن الدولة جل مخرجاتها ان "امورنا طيبة طال عمرك وما به خوف" وفي الاخير أعدكم ان تميم لن يحكم قطر ابدا، الان تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس امير بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين".


ترشيحاتنا

تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

حملة للكشف على قائدي السيارات متعاطي المخدرات بالطرق السريعة ..فيديو

أول تعليق لضحية واقعة السرقة داخل مسجد في الإسكندرية ..فيديو

عمرو أديب يكشف حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لأزمة صحية

تراجع أسعار الدولار والعملات في ختام تعاملات اليوم

سمير فرج يكشف تفاصيل جديدة عن حرب الـ 4 أيام مع ليبيا في عهد القذافي

سمير فرج: نجحت في تعطيل دخول القذافي مصر أسطول من 70 سيارة

شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

تعليق مثير من بطل واقعة سيجارة طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة.. فيديو

عمرو أديب: تولي كامل الوزير وزارة النقل مغامرة للارتقاء بمؤسسات الدولة

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟