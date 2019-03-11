المعارض القطري خالد الهيل: نظام تميم سيسقط قريبا

قال المعارض القطري البارز، خالد الهيل، اليوم الإثنين، إن نظام أمير قطر، تميم بن حمد، سوف سيسقط قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيكون تصرفات الدوحة سواء احتضان ورعاية الإرهاب وفضيحة بنك باركليز القطري وانتهاكات حقوق العمالة والتنكيل بالمعارضين.





وأضاف الهيل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لم يطو ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الآن ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطو ملف الاختراق والتطفل القطري غير المشروع ، ملف الإرهاب ومازالت قطر مدانة، الملف الحقوقي وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد أبناء قطر ، كأس العالم لن يقام في قطر، وللحديث بقية وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا".





وتابع: "تميم يعتقد أنه سينجو فقط لأن شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبيه تأتيه من جهاز أمن الدولة جل مخرجاتها ان "امورنا طيبة طال عمرك وما به خوف" وفي الاخير أعدكم ان تميم لن يحكم قطر ابدا، الان تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس امير بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين".



