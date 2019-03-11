مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مدينة بورسعيد تستعد لبناء استاد جديد على أعلى مستوى.



وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المدينة ستكون رقم واحد في استقبال البطولات كما كانت من قبل".



وأكمل: "بنسبة كبيرة سيتم استبعاد ستاد بورسعيد من استضافة البطولة، اللجنة المشرفة جاءت واكتشفت اشياء مهمة "لم تكن ببالنا"، والمهم هو مصلحة الجماهير".

