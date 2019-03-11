ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مدينة بورسعيد تستعد لبناء استاد جديد على أعلى مستوى.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "المدينة ستكون رقم واحد في استقبال البطولات كما كانت من قبل".

وأكمل: "بنسبة كبيرة سيتم استبعاد ستاد بورسعيد من استضافة البطولة، اللجنة المشرفة جاءت واكتشفت اشياء مهمة "لم تكن ببالنا"، والمهم هو مصلحة الجماهير".

ترشيحاتنا

غموض مقتل 3 أطفال بالمرج .. الزوجان يتبادلان الاتهامات والشك فى النسب كلمة السر

بالأرقام.. كل منافسيك تخطوك يا صلاح

نفق للهروب وقاعة مضادة للرصاص و70 رجل أمن لحماية مارك زوكربيرج من القتل

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. فيديو

خالد بيومي يتغزل في فوز الزمالك على جورماهيا برباعية

الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان تعلن عن القائمة السوداء ‏للمنظمات المتعاملة مع الإخوان

أحمد مجاهد يتولى منصب المنسق العام لبطولة أمم أفريقيا

غرامة 300 ألف جنيه على المغربي حميد أحداد.. تعرف على السبب

ترتيب مجموعة الزمالك قبل لقاء جورماهيا في الكونفدرالية .. كل الاحتمالات واردة

الزمالك يعلن تأجيل مباراته مع المقاولين في الدوري الممتاز

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو
مدرب منتخب مصر: عبد الله السعيد لا يناسب خطة الفراعنة.. فيديو
اتحاد الكرة يتلقى شكوى من الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟