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سمير صبرى يكشف كواليس فيلمه القادم مع محمد سعد.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:13 ص
محمد سعد
محمد سعد
محمد القاضي
كشف الفنان سمير صبري كواليس فيلمه القادم مع الفنان محمد سعد.

وقال "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا بشترك في فيلم اسمه محمد حسين، وهو فيلم كوميدي، وفيه الأستاذ محمد سعد ومجموعة كبيرة من النجوم».

وأضاف: «الدور عجبني، واستفزني إني أعمله، وشخصية الفيلم بتدور حول فنان كوميدي عاش بره مصر 30 سنة، ولما رجع اكتشف إن المجتمع اتغير في كل حاجه، مثلا سلوك الناس اتغير».

وأشار: «الشخصية اكتشفت كل دا وقرر إنه يسافر تاني، وفي آخر لحظة يغير رأيه ويقول واجبي إني أقعد وأرجع بلدي كما كانت وأساهم في بناء بلدي من جديد»، معقبا: «دور الشخصية فيه رسالة حلوه».

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