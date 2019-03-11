سمير صبرى يكشف كواليس فيلمه القادم مع محمد سعد.. فيديو

كشف الفنان سمير صبري كواليس فيلمه القادم مع الفنان محمد سعد.



وقال "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «أنا بشترك في فيلم اسمه محمد حسين، وهو فيلم كوميدي، وفيه الأستاذ محمد سعد ومجموعة كبيرة من النجوم».



وأضاف: «الدور عجبني، واستفزني إني أعمله، وشخصية الفيلم بتدور حول فنان كوميدي عاش بره مصر 30 سنة، ولما رجع اكتشف إن المجتمع اتغير في كل حاجه، مثلا سلوك الناس اتغير».



وأشار: «الشخصية اكتشفت كل دا وقرر إنه يسافر تاني، وفي آخر لحظة يغير رأيه ويقول واجبي إني أقعد وأرجع بلدي كما كانت وأساهم في بناء بلدي من جديد»، معقبا: «دور الشخصية فيه رسالة حلوه».

