زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا

أشادت الناقدة الرياضية المغربية زينب الهواري، بمستوى منتخب بلادها في مونديال روسيا المنقضي.





وقالت زينب، في تصريحاتها لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": لم أكن أتوقع هذا المستوى من منتخب بلادي في المونديال.





وأردفت: منتخب المغرب لم يكن مستعدا للعب أمام إيران في مستهل مشواره بالمونديال فضلا عن عدم معرفته بمستوى المنافس.





وتابعت: إصابة نور الدين امرابط أثرت على اللاعبين.





وأكدت: بعض اللاعبين الإسبان انبهروا بما قدمه المنتخب المغربي أمامهم، دي خيا كان مندهش من مستوانا.



