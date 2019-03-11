مكتبات مصر العامة في استقبال باحثين شهر العلوم المصري .. اليوم

تنطلق اليوم الاثنين، مبادرة 1001 كتاب وهي مبادرة لتنفيذ ورش عمل بمجموعة من المدارس بالتشارك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومكتبة مصر العامة، وذلك لعرض مسلسل الأزهر ومجلة العلم، في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.





وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري 4 مارس الماضي، والذي يعقد للعام السادس على التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر.



