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تعليم

مكتبات مصر العامة في استقبال باحثين شهر العلوم المصري .. اليوم

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تنطلق اليوم الاثنين، مبادرة 1001 كتاب وهي مبادرة لتنفيذ ورش عمل بمجموعة من المدارس بالتشارك بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومكتبة مصر العامة، وذلك لعرض مسلسل الأزهر ومجلة العلم، في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المقام خلال شهر مارس من كل عام.

وكانت قد عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري 4 مارس الماضي، والذي يعقد للعام السادس على التوالي في مارس من كل عام، وتنظمه الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.

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