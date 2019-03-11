حصاد أخبار الكرة العالمية الأحد 10 - 3 - 2019

شهدت الكرة العالمية الأحد 10- 3 - 2019 ‎عددًا من الأخبار المهمة فى مختلف ملاعب العالم، منها فوز ليفربول، وريال مدريد.- شهد ملعب خوسييه ثوريا موقفًا غريبًا على الملاعب الأوروبية، شهد الملعب انقطاع الأضواء، وذلك قبيل مباراة فريقي ريال مدريد ومضيفه بلد الوليد صاحب الملعب في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.- تمكن فريق نادي ريال مدريد، من تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الأخير لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.- خطف فريق نابولي، تعادلًا قاتلًا من مضيفه ساسولو بهدف لمثله، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".- حقق فريق أرسنال، فوزًا هامًا على حساب مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".- حقق فريق ليفربول، فوزًا عريضًا على بيرنلي بـ 4 أهداف لهدفين (ماني هدفين، فيرمينو هدفين) ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.