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رياضة

حصاد أخبار الكرة العالمية الأحد 10 - 3 - 2019

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:07 ص
صدى البلد
أحمد هاني
شهدت الكرة العالمية الأحد 10- 3 - 2019 ‎عددًا من الأخبار المهمة فى مختلف ملاعب العالم، منها فوز ليفربول، وريال مدريد.

انقطاع الأضواء عن ملعب مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

- شهد ملعب خوسييه ثوريا موقفًا غريبًا على الملاعب الأوروبية، شهد الملعب انقطاع الأضواء، وذلك قبيل مباراة فريقي ريال مدريد ومضيفه بلد الوليد صاحب الملعب في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني.


ريال مدريد يقلب تأخره أمام بلد الوليد إلى فوز كبير برباعية في الليجا ..فيديو

- تمكن فريق نادي ريال مدريد، من تحقيق فوز كبير على حساب مضيفه بلد الوليد بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الأخير لحساب الجولة 27 من الدوري الإسباني.


نابولي يخطف نقطة من ملعب ساسولو.. وإنتر يعود لسكة الانتصارات بثنائية على سبال

- خطف فريق نابولي، تعادلًا قاتلًا من مضيفه ساسولو بهدف لمثله، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".


5 أرقام عن مباراة أرسنال واليونايتد.. أول خسارة لـ سوشاير في البريميرليج

- حقق فريق أرسنال، فوزًا هامًا على حساب مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

- حقق فريق ليفربول، فوزًا عريضًا على بيرنلي بـ 4 أهداف لهدفين (ماني هدفين، فيرمينو هدفين) ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.


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