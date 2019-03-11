فرنسا تعلن مصرع 8 من مواطنيها بحادث الطائرة الإثيوبية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأحد، عن تعداد ضحاياها في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، التي كانت متجهة إلى كينيا صباح اليوم الأحد، وأسفرت عن وفاة 157 شخصا بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.



وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نؤكد وفاة 8 مواطنين فرنسيين في الحادث"، مشيرة إلى تواصل الوزارة مع ذويهم.





وأعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينج 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) (جنوب شرق أديس أبابا)".



ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية، بينهم 3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة.

