سيف زاهر: استاد السلام أفضل من استادات أوروبا .. فيديو

قال الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس اتحاد كرة القدم إن استاد السلام هو الأقرب لاستقبال مباريات أمم أفريقيا بدلًا من استاد بورسعيد بعد استبعاده.



وأضاف زاهر فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت" بأن استاد السلام يوجد به إمكانات لا توجد باستادات أوروبا.



وأردف زاهر:"مصر تمتلك مجموعة استادات تعتبر تحفة معمارية وحصل الاتحاد المصرى على موافقة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على لعب بطولة الأمم على عشر استادات على رأسهم القاهرة".