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رياضة

هاشتاج الزمالك وجورماهيا يتصدر تويتر.. ومغردون: مدرسة الفن عادت من جديد

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:59 ص
الزمالك
الزمالك
محمد بدران
تصدر هاشتاج "الزمالك وجورماهيا"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد فوزه على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك المغردون بتغريدات مختلفة بعد انتهاء المبارة، منها " ‏حد ليه شوق في حاجه، ‏ويبقى هو الابيض، فى الأيام الكاحلة، مبروك علينا الفوز والجاى احسن، ‏بحبك يا اكسجين الروح، بحبك يا ابيض يامدرسة الفن والهندسة".

كان الزمالك قد فاز الليلة على جورماهيا الكينى برباعية للاشئ واقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل الى الدور التالي.


هاشتاج الزمالك وجورماهيا يتصدر تويتر.. ومغردون: مدرسة الفن عادت من جديد
هاشتاج الزمالك وجورماهيا يتصدر تويتر.. ومغردون: مدرسة الفن عادت من جديد
هاشتاج الزمالك وجورماهيا يتصدر تويتر.. ومغردون: مدرسة الفن عادت من جديد
هاشتاج الزمالك وجورماهيا يتصدر تويتر.. ومغردون: مدرسة الفن عادت من جديد

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