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رياضة

أيمن حفني لـ لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا: مبروك للجمهور العظيم

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:16 ص
ايمن حفنى
ايمن حفنى
محمد بدران
قدم أيمن حفني لاعب الزمالك، التهنئة للاعبي الفريق الأبيض بعد فوزهم على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب حفنى على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏‏‏اللهم لك الحمد مبروك لجمهور الزمالك العظيم.

بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.

وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.

أيمن حفني لـ لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا: مبروك للجمهور العظيم

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