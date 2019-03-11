السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ما زال الغموض يسيطر على تمثال أبو الهول الذي بناه الفراعنة المصري، بجوار الأهرامات الثلاثة، فلا أحد يعرف بالتأكيد من بناه، حيث تعدد الأقاويل بين الملكين خوفو وخفرع، فعلى مدى سنوات تجادل المؤرخون بشأن من قام ببنائه، ومتى بني التمثال، وحتى "أين توجد الممرات السرية تحته"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





وزعم أحد الخبراء أن قطعتين أثريتين مصريتين قديمتان تشيران إلى وجود "سلم خفي" تحت تمثال أبو الهول، بحسب سكاي نيوز عربية.





ويعتقد المؤرخ، الخبير بالحضارات القديمة، مات سيبسون أن "القطعتين الأثريين " قد تكونان حاسمتين في تحديد ما يوجد تحت تمثال أبو الهول، ويقول مات إنه في زمن الفراعنة أو المصريين القدماء، كانت هناك 3 ألواح حجرية موجودة أمام تمثال أبو الهول عندما شيد في البداية.





اللوح الأول هو لوح الأحلام، ووضعه الفرعون تحتمس بين عامي 1479 و1425 قبل الميلاد، وظل في الموقع، وفيما يتعلق باللوحين الثاني والثالث، فقد وضعهما رمسيس الثاني بعد 200 عام من تشييد اللوح الأول.





وأشار مات إلى أنه تم نقل اللوحين الثاني والثالث إلى متحف اللوفر في باريس في القرن التاسع عشر، ومنذ ذلك الحين، لم تتم الإشارة إليهما إلا نادرا.





وتوصل المؤرخ إلى صورة عن اللوحين في كتاب المستكشف هوارد فايس بشأن عمليات التنقيب التي أجريت عند أهرامات الجيزة عام 1837، وكشف مات في لقاء مع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عما ظهر في الصورة بشأن أحد اللوحين.





وقال "هناك أبو الهول على أعلى الهضبة،، وإلى جانبه رمسيس الثاني يقدم الأضاحي.. أبو الهول جالس فوق ما يشبه السلم، وفي لوح الأحلام، هناك مدخل تحت أبي الهول".





وأضاف أن المنقبين عن الآثار عثروا على مدخل تحت تمثال أبو الهول، الذي قد يؤدي بدوره إلى فجوة تحته، لكنه قال إن صورة هوارد لا تكشف إلا تفاصيل لوح واحد فقط.





وتساءل عما ورد في اللوح الآخر، مشيرا إلى أنه يجب تحليله وإعادته للحياة، لأنه قد يلقي الضوء على المدخل، ويبدو مات مقتنعا بأن هناك أكثر مما تكشفه العين فيما يتعلق بأبي الهول وما تحته.



