عبد الحليم علي: الهدوء سلاح الزمالك لتخطي عقبة نصر حسين داي

أعرب عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.





وقال عبد الحليم علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «القادم أصعب خاصة وأن الزمالك سيواجه نصر حسين داي في الجزائر ووسط جماهيره».



