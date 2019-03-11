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رياضة

عبد الحليم علي: الهدوء سلاح الزمالك لتخطي عقبة نصر حسين داي

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:09 ص
صدى البلد
محمد سمير
أعرب عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على جورماهيا الكيني بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال عبد الحليم علي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: «القادم أصعب خاصة وأن الزمالك سيواجه نصر حسين داي في الجزائر ووسط جماهيره».

وأضاف: «الزمالك مطالب بالهدوء خاصة أن نقطة التعادل تكفي الفريق الأبيض للتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية ولابد من مشاركة محمود عبد العزيز إلى جانب طارق حامد وفرجاني ساسي، للسيطرة على منتصف الملعب، خاصة وأن الفريق الأبيض من الوارد يخطف هدفا من خلال الهجمات المرتدة».

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