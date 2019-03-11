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أخبار العالم

منظمة: 19 موظفا تابعا للأمم المتحدة بين ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:02 ص
موقع سقوط الطائرة
موقع سقوط الطائرة
أحمد قاسم
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 19 موظفا من مؤسسات أممية عدة قتلوا بتحطم طائرة الركاب الإثيوبية صباح يوم الأحد والذي أودى بحياة 157 شخصا.

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها مساء أمس الأحد ونشرته "روسيا اليوم" أن "المؤشرات الأولية تدل على مقتل 19 موظفا" في 5 ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة.

وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة الهجرة الدولية، أنطونيو فيتورينو، عن خالص تعازيه لذوي ضحايا الكارثة، مشددا على أنها أفجعت الأسرة الأممية بأسرها.

وأعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية تحطم طائرتها من طراز "بوينج 737-800. وذكرت في بيان صادر صباح اليوم "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) (جنوب شرق أديس أبابا)".

ولفتت الشركة إلى أن الضحايا ينتمون لأكثر من 30 جنسية.



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