شاهد.. تعليق عمرو عرفة بعد فوز الزمالك على جورماهيا

احتفل المخرج الكبير عمرو عرفة بفوز الزمالك على جورماهيا الكينى برباعية وتصدره المجموعة الأفريقية.



وكتب عرفة على صفحته بموقع تويتر قائلا "‏يا زمالك يا مدرسة .. لعب وفن وهندسة.. أربعة مشفيين 😂 ‎#الزمالك_جورماهيا ‎".



بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.



وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.



