شاهد.. تعليق عمرو عرفة بعد فوز الزمالك على جورماهيا

احتفل المخرج الكبير عمرو عرفة بفوز الزمالك على جورماهيا الكينى برباعية وتصدره المجموعة الأفريقية.
وكتب عرفة على صفحته بموقع تويتر قائلا "يا زمالك يا مدرسة .. لعب وفن وهندسة.. أربعة مشفيين 😂 #الزمالك_جورماهيا ".
بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.
وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.
وكتب عرفة على صفحته بموقع تويتر قائلا "يا زمالك يا مدرسة .. لعب وفن وهندسة.. أربعة مشفيين 😂 #الزمالك_جورماهيا ".
بتلك النتيجة، يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 8 نقاط، قبل بترو أتلتيكو ونصر حسين داي بـ7 نقاط، وأخيرا جورماهيا في المركز الأخير بـ 6 نقاط.
وتشهد الجولة الأخيرة موقعة نارية للزمالك خارج ملعبه أمام نصر حسين داي الجزائري، فيما يستضيف جورماهيا نظيره بترو أتلتيكو، في مواجهتين حاسمتين للفرق المتأهلة للدور ربع النهائي من البطولة.