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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يعزي في ضحايا الطائرة الإثيوبية

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:36 ص
موقع سقوط الطائرة
موقع سقوط الطائرة
أحمد قاسم
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تعازيه لعائلات وذوي ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي كانت متجهة إلى كينيا صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" "تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بحزن عميق نبأ تحطم الطائرة المأساوي الذي وقع اليوم في أديس أبابا، والذي قتل فيه جميع الركاب وأفراد الطاقم".

وأضاف البيان أن جوتيريش أعرب عن مشاعر المواساة لذوي الضحايا والشعب والحكومة الأثيوبية بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المنظمة على اتصال بالسلطات الإثيوبية وتعمل عن كثب معهم لوضع تفاصيل حول موظفي المنظمة الذين لاقوا حتفهم في هذه المأساة.

ولقي 157 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، صباح يوم الأحد، بعد إقلاعها بـ 6 دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينج 737-800". وذكرت في بيان صادر صباح الأحد "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".

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