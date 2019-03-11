لفتة طيبة من لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقديم لافتة طيبة بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية.





وأهدى لاعبو الفريق الأبيض الفوز على بطل كينيا للمغربي خالد بوطيب الذي تغيب عن المباراة لوفاة والده، ومصطفى فتحي لاعب الفريق المصاب.



