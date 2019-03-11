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رياضة

لفتة طيبة من لاعبي الزمالك بعد الفوز على جورماهيا

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:17 ص
صدى البلد
ملك موسى
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تقديم لافتة طيبة بعد الفوز على جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الكونفدرالية.

وأهدى لاعبو الفريق الأبيض الفوز على بطل كينيا للمغربي خالد بوطيب الذي تغيب عن المباراة لوفاة والده، ومصطفى فتحي لاعب الفريق المصاب.

والتقط لاعبو الفريق صورة وهم يرفعون قميصي بوطيب وفتحي بعد اللقاء، ويتصدر الفريق الأبيض مجموعته برصيد 8 نقاط في حين يتوقف رصيد جورماهيا عند 6 نقاط يحتل المركز الأخير، في حين يأتي بترو اتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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