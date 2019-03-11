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منوعات

أكبر معمرة فى العالم تهزم السرطان بعمر 116 عاما

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:16 ص
صدى البلد
كريم جمال
منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رسميًا اليابانية، كانيه تاناكا، لقب أكبر معمرة على كوكب الأرض، والتي تغلبت على مرض السرطان مؤخرًا.

وبحسب روسيا اليوم، ولدت كانيه تاناكا، التي يبلغ عمرها حاليا 116 عاما و66 يوما، في 2 يناير عام 1903 لتصبح الطفل السابع في عائلة والديها.

وتزوجت عندما كانت في الـ19 من عمرها وأنجبت 4 أطفال. وتعيش المرأة المعمرة في الوقت الراهن في دار للمسنين بمدينة فوكووكا اليابانية، وهي تحب الاستيقاظ مبكرا ولعب ألعاب الطاولة والقيام بتمارين رياضية.

وعندما كانت كانيه تاناكا في الـ103 من عمرها اكتشف الأطباء أنها مصابة بمرض السرطان، لكنها تمكنت في العلاج منه، ومنحت كانيه تاناكا لقب أكبر معمرة على الكوكب بعد وفاة اليابانية، تيو مياكو، في يوليو الماضي عن عمر بلغ 117 عاما.

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