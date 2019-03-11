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رياضة

الزمالك يضع شرطا وحيدا أمام كهربا لرفع العقوبة عنه

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
ملك موسى
وعد مجلس إدارة نادي الزمالك، كهربا لاعب الفريق برفع عقوبة الـ300 ألف جنيه التي سبق، وتم توقيعها عليه عقب مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي ولكن بشرط.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن أي هدف يسجله كهربا في شباك نصر حسين داي في الجولة القادمة سيكون بـ150 ألف جنيه كنوع من أنواع التحفيز للاعب والشد من أزره.

وتغلب الزمالك على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية ليرتفع رصيد الفريق إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

وكان الزمالك قد عاقب كهربا عقب مباراة بيترو أتلتيكو في الجولة الثالثة بسبب قيامه بالبصق على الجماهير قبل أن يعود ويشارك في مباراة جورماهيا الكيني.

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