ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بو طيب يعود للزمالك اليوم بعد انتهاء عزاء والده

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:19 ص
صدى البلد
ملك موسى
تقرر وصول المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الإثنين، بعد تلقيه واجب العزاء فى وفاة والده بالمغرب أمس الأحد.

وغاب بوطيب عن الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأمس فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية نظرا لوفاة والده وحرص لاعبى الأبيض على رفع قميصه فى غرفة الملابس لدعمه بعد الفوز على جورماهيا برباعية نظيفة.

واستقل اللاعب طائرة العودة إلى القاهرة من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض المقبلة لمواجهة نصر حسين داى التى ستقام الأحد المقبل بالجزائر فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ترشيحاتنا

تعليق مثير من بطل واقعة سيجارة طفل عمره 3 سنوات داخل سيارة.. فيديو

خناقة بالكراسي داخل مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي.. فيديو

شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

إسرائيل توجه رسالة إلى حزب الله عبر هيفاء وهبي

سفير مصر بإثيوبيا يكشف موعد إعلان أسماء المصريين ضحايا الطائرة المنكوبة ..فيديو

محمود علاء يتقدم للزمالك أمام جورماهيا برأسية في الكونفدرالية.. فيديو

محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو

إعلان أول ضحية من موظفي الأمم المتحدة في حادث الطائرة الأثيوبية المنكوبة.. شاهد

كشف هوية أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة من المصريين .. صور

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن استضافة قطر لكأس العالم 2022.. فيديو

مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو

قناة العربية تكشف المتورطين في فضيحة مونديال قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

شاهد .. مصارع مصري يجر شاحنة بمفرده
زينب الهواري: الإسبان انبهروا بالمغرب في المونديال.. وجاهزون لأفريقيا
محمد صلاح: مباراة الديربي ستكون مختلفة واجتماع رئيس الزمالك كلمة السر.. فيديو
مدرب شبيبة الساورة يتحدث عن مواجهة الأهلي الحاسمة.. فيديو
مجدي عبد الغني يلمح لبناء استاد جديد في بورسعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟