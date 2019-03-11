بو طيب يعود للزمالك اليوم بعد انتهاء عزاء والده

تقرر وصول المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة فجر اليوم الإثنين، بعد تلقيه واجب العزاء فى وفاة والده بالمغرب أمس الأحد.



وغاب بوطيب عن الزمالك أمام جورماهيا الكينى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالأمس فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية نظرا لوفاة والده وحرص لاعبى الأبيض على رفع قميصه فى غرفة الملابس لدعمه بعد الفوز على جورماهيا برباعية نظيفة.



واستقل اللاعب طائرة العودة إلى القاهرة من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض المقبلة لمواجهة نصر حسين داى التى ستقام الأحد المقبل بالجزائر فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

