الزمالك يوضح موقفه من عودة شيكابالا الموسم المقبل

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم وجود خلافات مع محمود شيكابالا لاعب الفريق المعار إلى صفوف أبولون اليوناني.





وأوضح مسؤولو النادي، وقال: "البعض كان مفهم شيكابالا أنني لا أحبه وأريد رحيله عن الفريق لكن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة".





وتابع: "شيكابالا سيعود للزمالك في الموسم القادم وهو يمثل إضافة كبيرة وعنصر مهم وسط الإمكانيات العالية التي يتمتع بها".





وحرص شيكابالا على حضور مباراة جورماهيا الكيني مساء الأحد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية.



