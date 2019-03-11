عضو اتحاد الكرة يشيد بأداء الزمالك أمام جورماهيا

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن سعادته الشديدة بأداء الزمالك في مباراة جورماهيا الكيني مساء الأحد ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.



وقال حازم في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم": "فرجاني ساسي لاعب من طراز فريد، تحب أن تراه وهو مايسترو في وسط الملعب ويقوم بلعب كرات صعبة جدًا بشكل سهل".



وتابع: "مدرسة الفن والهندسة عادت في مباراة جورماهيا وخط الدفاع كان رائعا للغاية ولعبوا بروح قتالية".



ووجه الشكر لجمهور الزمالك على تحفيز اللاعبين وتشجعيهم من البداية للنهاية بنفس الشكل والحماس وعدم الضغط على اللاعبين".

