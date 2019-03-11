حازم إمام: جروس عالج أخطاء الزمالك في آخر لقائين

أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق نجح في علاج بعض الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة الماضية.



وتابع حازم: "البقاء على جروس بعد الهزة التي حدثت والحفاظ عليه ومنحه الثقة كان أمرا مهما للغاية من جانب الإدارة".



وأكمل "جروس في آخر لقائين عالج بعض السلبيات التي كانت موجودة لديه في وقت سابق وصحح بعض الأمور الفنية".



وأضاف "حميد أحداد وأحمد زيزو يقدمان مستويات رائعة مع الزمالك واجتهدا في المباريات الماضية مع الفريق".



وعن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قال "قولت من شهر تقريبًا أنني واثق من تعامل الإدارة معه بالشكل الأمثل وإعادته للفريق وهو ما حدث بالفعل".



وواصل "كهربا لازال صغيرا في السن وأعتقد أن عقوبة الإدارة الأخيرة له ستجعله لا يقع في أي أخطاء من جديد ويتمالك نفسه عند الغضب".