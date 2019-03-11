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أخبار العالم

ترامب: سأحصل على 98% من أصوات الإسرائيليين إذا نويت الترشح

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:05 ص
ترامب ورئيس الوزراء
ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي
أحمد قاسم
في سابقة غريبة، لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالترشح لرئاسة وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إنه سيحصل على 98% من أصوات الإسرائيليين إذا نوى الترشح.

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي عن مصادر قولها إن الرئيس أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه عددًا من أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية بالكونجرس في منتجع مارالاجو الرئاسي، وذلك للحصول على تمويلات لحملته المقبلة للترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020.

وقالت المصادر إن جهاز الحراسة طلب من الحضور إغلاق هواتفهم النقالة لضمان عدم تسريب تصريحات ترامب خلال الاجتماع، مشيرةً إلى أن الرئيس شدد أثناء الاجتماع على علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، وتحدث عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الكيان الصهيوني.

وأوضحت المصادر أن ترامب شن حملة هجوم عنيفة على المعسكر الديمقراطي، واصفًا إياهم بأنهم "كارهين لليهود".

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