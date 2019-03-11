جارسيا: أدعو نادر شوقي للكشف عن أسباب استبعاد رمضان صبحي

رد تيتو جارسيا المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب المصري على تصريحات نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي والتي أكد فيها أن اللاعب لن ينضم للمنتخب لأسباب غير فنية.



وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هل قال نادر شوقي الأسباب الحقيقية لعدم استدعاء رمضان صبحي؟، اذا لا نقرر ضم او استبعاد لاعب لأسباب فنية فماذا ستكون الأسباب؟".



وتابع: "أدعوا وكيل رمضان صبحي للإعلان عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استدعاء اللاعب من وجهة نظره".



وأضاف جارسيا في تصريحاته "لا توجد أي أسباب أخرى وراء اختيار او استبعاد اي لاعب، رمضان ليس في حساباتنا كجهاز فني في الفترة الحالية ولكنه سيكون في المستقبل".

