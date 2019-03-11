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رياضة

تيتو جارسيا: منتخب مصر محظوظ بوجود أجيري

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:07 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، أن لعب بطولة كأس أمم أفريقيا يجعلنا لا نفكر سوى في الفوز فقط.

وقال جارسيا خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "اللعب في أرضنا يجعلنا نفكر في الفوز فقط، ومع تواجد 65 ألف مشجع سيمثل ضغط على الآخرين وفائدة لنا"..

وأكمل: "منتخب مصر محظوظ بوجود أجيري لأن له خبرات كثيرة في البطولة الكبيرة".

وأضاف: "مشاركة لاعبين جدد في المباراتين الوديتين سيجعلنا نرى امكانياتهم وقدرتهم على اللعب تحت ضغط وهو ما سينعكس على اختيار القائمة النهائية".

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